Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store

При покупке смартфонов Huawei линейки Y 2016 года в любом из магазинов O!Store клиент получает бонус в виде скидки в 12 процентов от розничной стоимости устройства.
Так, стоимость смартфона 2017 года Huawei Y3II для покупателей магазинов O!Store составляет 5700 сомов вместо прежних 6300 сомов. А Huawei Y5II — 7100 сомов вместо 7990 сомов.
Huawei Y3II и Huawei Y5II смогли объединить в себе невысокую стоимость, высокие параметры и производительность.
Оба смартфона отлично подойдут тем, кому нужен надежный телефон для выполнения повседневных задач, будь то звонки, переписка или серфинг в Интернете.
К примеру, Huawei Y3II оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854×480 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek, 1 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 8 ГБ, аккумулятором емкостью 2200 мАч, 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Также серия Y 2016 года оснащена функцией EasyKey, с помощью которой вы можете открыть любое приложение одним нажатием.
Для сравнения в данном ценовом диапазоне среди моделей 2017 года можно рассмотреть смартфон SamsungJ1 с 4,5-дюймовым дисплеем, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 2050 мАч по стоимости 6490 сомов.
В ассортименте магазинов O!Store — широкий ряд официальных и сертифицированных смартфонов Huawei, Samsung, Xiaomi, LG, Bravis, Ergo, MicroMax и других известных производителей.
Кроме того, в O!Store можно воспользоваться полным спектром услуг мобильного оператора О!:
- выбрать тарифный план или красивый номер;
- подключить и настроить дополнительные услуги и сервисы;
- восстановить утерянную SIM-карту;
- пополнить баланс без комиссии;
- получить детализацию расходов;
- приобрести фирменные 4G-устройства для доступа к высокоскоростному Интернету и аксессуары.
Заказать понравившийся смартфон можно также не выходя из дома — заказывайте в shop.o.kg, и вы гарантированно сэкономите свое время и деньги! Стоит напомнить, что при покупке мобильных устройств у клиентов O!Store есть возможность на месте оформить необходимые документы для приобретения смартфона в рассрочку. При этом от покупателя требуется минимальный пакет документов.
Адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.