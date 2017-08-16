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Бизнес

Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно

Мобильный оператор О! всегда на связи для своих клиентов. Свяжитесь с нами удобным для вас способом и получите решение вопроса со связью в течение нескольких минут.

  • Онлайн-консультант на сайте www.o.kg

Зайдите на сайт www.o.kg. В правом нижнем углу вы увидите окошко, где можно задать свой вопрос и получить ответ в любое время дня и ночи.

  • Telegram

Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в Telegram. Вам достаточно написать на @Nurtelecom_bot, если возникнут вопросы по тарифам и услугам компании.

  • Viber

Сотни пользователей Viber уже оценили возможность максимально оперативного получения помощи, связанной с подключением различных услуг, технической поддержкой. Кроме того, у подписчиков паблик-аккаунта мобильного оператора О! в Viber есть возможность первыми узнавать об акциях, новостях и вакансиях в компании. Чтобы подписаться на мобильного оператора О! в Viber, необходимо пройти по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile.

  • Официальные страницы в социальных сетях

Напишите нам в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter. Сегодня с нами уже свыше 150 тысяч пользователей. Самые актуальные новости в сфере мобильной связи, а также конкурсы и ценные подарки ждут вас. Присоединяйтесь и вы!

Обращайтесь, будем рады вам помочь!
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