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Бизнес

Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа

Мобильный оператор О! реализует уникальный проект, который обеспечит абонентов, решивших совершить хадж в Королевство Саудовская Аравия, выгодной связью.

«Мы знаем, насколько важно сообщить родным, что вы прибыли на место назначения благополучно, и поделиться с ними эмоциями. Особенно в таком важном для наших сограждан месте. Поэтому мы постарались максимально упростить этот процесс и предоставить самые выгодные условия в роуминге для всех абонентов сети О! — сообщил Роман Литвинов, руководитель Службы роуминга и интерконнекта мобильного оператора О!. — С 21 августа вы можете воспользоваться вашей SIM-картой без замены номера для связи с родными и близкими на выгодных условиях сразу после приземления в Саудовской Аравии в сети оператора Saudi Telecom Company (STC)».

Стоимость 1 мегабайта Интернета на территории Королевства Саудовская Аравия составит всего 1 сом! А минута входящего звонка с любой сети и звонка домой в сеть О! будет стоить 10 сомов.

Справка: 1 МБ интернет-трафика хватит для обмена примерно 50 сообщениями в любом мессенджере или для 2 минут разговора по WhatsApp, Viber или Telegram. За 1 сом вы сможете передать в чате около 5 фото средним «весом» около 200 килобайт.

Для подключения выгодной услуги «Роуминг» перед выездом за пределы Кыргызстана наберите бесплатную команду *996#, а для подключения интернет-роуминга — *997# тоже бесплатно. Просто, удобно, без абонентской платы.

Мобильный оператор О! желает вам счастливого пути и благополучного возвращения из святых мест!
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