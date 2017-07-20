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Бизнес

Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля

Скоростной 4G мобильный Интернет мобильного оператора О! доступен сегодня сотням тысяч отдыхающих и местных жителей как северного, так и южного побережья. Технические специалисты оператора продолжают основательно работать в Иссык-Кульской области, обеспечивая готовность сети к мощному наплыву гостей, в том числе и туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

4G-сигналом сети О! на высоких скоростях охвачены основные зоны гостеприимства лазурного берега: Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчи. Кроме крупных населенных пунктов, 4G-сеть О! работает в селах, Чон-Cары-Ой, Сары-Ой, Кара-Ой, Бостери, Бактуу-Долоноту, Григорьевка, Ананьево, Тюп, Жол-Колот, Ак-Суу, Кызыл-Суу.

К населенным пунктам, в которых теперь доступен Интернет на скорости 4G, недавно добавились еще несколько, среди них: Булан-Соготту, Тамчы, Бает, Чок-Тал. В большинстве населенных пунктов мобильный оператор О! стал первым, предоставившим своим абонентам интернет-доступ четвертого поколения. Такая широкая доступность скоростной технологии помогает всегда быть на связи, вне зависимости от того, приехали вы на Иссык-Куль отдыхать или же совмещать приятное с полезным. Можно смотреть видео на YouTube в реальном времени, параллельно устанавливать или обновлять приложения, загружать фото в социальные сети или вести прямые трансляции с мест вашего отдыха!

Помимо масштабного развертывания сети стандарта 4G, проведены плановые работы по расширению емкости сети и увеличению территории покрытия сети 3G в селах Темировка, Нововознесеновка, Тамга, Светлая Поляна, Кара-Коо, Ак-Булун, Теплоключенка, Чычкан.

Мобильный оператор О! активно расширяет зону мобильного покрытия, обеспечивая надежной голосовой связью и быстрым интернет-соединением многочисленных туристов и местных жителей, для которых связь от О! стала символом самого комфортного общения. Карта покрытия доступна на сайте o.kg.

Смотрите видеосюжет с тест-драйвом 4G-скорости на Иссык-Куле от мобильного оператора О! 
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Бизнес
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
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