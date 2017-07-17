Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG

Современные смартфоны стали нашим главным помощником в повседневной жизни. Какие только задачи на сегодняшний день они ни решают. Смартфон сопровождает нас в любом деле: в работе, при обучении, вождении, на отдыхе. И даже для воспитания и развития детей мы прибегаем к его помощи. Интернет-магазин SHOP. O. KG поможет вам с подбором смартфона, который удовлетворит все ваши потребности.

Главное — определитесь с подходящей вам операционной системой: iOS или Android. На базе iOS работает исключительно техника компании Apple (iPhone, iPad, iPod). Став обладателем продукции с приставкой «Ай» вы получите качественные устройства, максимально защищенные от взлома, но меньше выбора и достаточно высокую цену за гаджет.

Система Android принадлежит Google и предоставляет больший ассортимент смартфонов под любой бюджет и потребности. Эта операционная система предлагает максимальную гибкость настроек и возможность использовать смартфон как носитель файлов. Размер телефона: учтите, что большими смартфонами, возможно, понадобится управлять двумя руками. Сколько вам нужно слотов для SIM-карт: второй слот может пригодиться для увеличения памяти устройства картой формата microSD. Кстати, помните, что все смартфоны айфоны односимочные.

Уделите внимание также следующим характеристикам: процессору, объему оперативной и встроенной памяти (чем больше, тем лучше), камере, объему аккумулятора (от него зависит автономность смартфона — чем больше показатель мА*ч, тем дольше продержится заряд) и, конечно, наличию гарантии.

Зайдите на сайт shop.o.kg, выберите нужный раздел, допустим, «мобильные телефоны». Выставьте критерии выбора:

· установите сумму, больше которой вы не хотели бы потратить;

· марку производителя (можно сразу несколько);

· диагональ (от нее зависит размер телефона);

· параметры камеры (основной, фронтальной);

· цвет (22 вида);

· память (9 опций на выбор).

Для вашего удобства на сайте shop.o.kg можно добавлять понравившийся товар в «Избранное». Это своего рода записная книжка, благодаря которой вы сможете потом быстро его найти. Также есть функция «К сравнению». Что это значит? Представьте, что вы уже выбрали 2–3 модели телефона, но никак не можете определиться — функция «К сравнению» откроет перед вами сравнительную таблицу характеристик товаров и наглядно продемонстрирует преимущества и недостатки выбранных смартфонов. А еще на сайте всегда онлайн-консультанты, которые с радостью вас проконсультируют и помогут с выбором.

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