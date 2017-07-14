10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения

Современные увлечения постепенно смещаются в глобальную Сеть. Здесь знакомятся и влюбляются, спорят и смеются, обучаются, обмениваются опытом и делятся знаниями. Предлагаем вам возможности развлекательных ресурсов сети О! на все случаи жизни. Но обо всем по порядку.

Сервис O!TV

Топовую строчку нашего парада развлечений занимает популярный сервис- на выбор до 130 телеканалов : детские, спортивные, новостные и другие с вами в любом уголке Кыргызстана, где есть сеть О!.

Видеопортал video.o.kg

Видеопортал video.o.kg собрал для вас самый разный лицензионный видеоконтент, который можно смотреть на любом мобильном устройстве сколько угодно, не беспокоясь об интернет-трафике. Это любимые детьми мультфильмы, популярные сериалы, фильмы, клипы, а также отечественное кино и программы, в том числе все выпуски популярного юмористического проекта «Жарайт сити».

Караоке

У вас вечеринка? Устройте музыкальный мини-фестиваль среди друзей с порталом «Караоке» . Здесь огромная база песен, которая постоянно обновляется. Это лучшие иностранные и кыргызские артисты, поп, рок, шансон, детские композиции.

Сервис Engster

Готовитесь к путешествию за рубеж или по всему Кыргызстану? Вас выручит сервис Engster, который поможет изучить английский, кыргызский или русский язык самостоятельно. Вы получите индивидуальный учебный план, сможете участвовать в игровых «дуэлях» между пользователями на знание слов и другие функции.

Футбольный клуб

Незаменимый ресурс, если вы фанат футбола, — футбольный клуб football.o.kg. Текстовые трансляции из игр, история матчей, расписание ближайших игр и другая полезная информация для вас. Интернет-трафик на портале в сети О! бесплатный.

Фитнес-портал

Именно сейчас хочется быть в хорошей форме, чтобы похвастаться своей подтянутой фигурой на пляже. Стать сильнее, стройнее и красивее вам поможет фитнес-портал fitness.o.kg. Основная особенность портала — его простота и нулевая тарификация в сети мобильного оператора О! за безграничный просмотр полезного видеоконтента.

Онлайн-игры

Многотысячная коллекция онлайн-игр самых различных жанров: симуляторы, гонки, квесты, детские, RPG, викторины, стратегии, логические, космические и другие собрал сервис «ИгрО!тека». Скорее на портал game.o.kg! Увлекательные игры ждут вас.

Портал «О!Музыка»

Лето — самое время для отдыха в уютной компании друзей. Портал «О!Музыка» будет всегда кстати, если под рукой нет готового плейлиста. Просто заходите сюда: music.o.kg и слушайте музыку без ограничений.

Сервис FUNBOX

Знакомься, общайся, влюбляйся, слушай самые смешные анекдоты и проходи увлекательные тесты с сервисом FUNBOX.

Услуга «Смеховызов»

Развеселите друзей, позвонив им забавными голосами мультяшных персонажей с помощью услуги «Смеховызов». Разыгрывайте своих друзей, дарите им улыбки и хорошее настроение!

Мобильный оператор О! желает вам незабываемого лета!