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Бизнес

Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»

Новый сервис «ИгрО!тека» от мобильного оператора О! открывает для вас увлекательный и разнообразный мир онлайн-игр. Игровой портал game.o.kg собрал многотысячную коллекцию онлайн-игр самых различных жанров: симуляторы, гонки, квесты, детские, RPG, викторины, стратегии, логические, космические и другие.

Подключая сервис «ИгрО!тека», вы получаете:

  • Удобный универсальный аккаунт. Вам больше не нужно запоминать пароли и логины для доступа к любимым играм: сервис «ИгрО!тека» объединяет все учетные данные;
  • 100 процентов игр лицензионные («Человек-паук 3», «Черепашки-ниндзя», «Супер Марио», Subway surfers, 2048, «Веселая ферма», «Смешарики» и тысячи других);
  • Возможность играть абсолютно бесплатно без покупки игровой валюты;
  • Возможность скачивать до 3 игр ежедневно;
  • Бесплатный интернет-трафик. Навигация по сайту, каталогу игр и сайты игр абсолютно бесплатны в сети O! по всему Кыргызстану!

Любая игра развивает логику и смекалку, а еще помогает разнообразить серые будни, добавляя ярких эмоций. Теперь не нужно повсюду носить с собой шахматные доски или карты, чтобы оживить досуг большой компании. С помощью сервиса «ИгрО!тека» можно найти сотни игр. Онлайн-игры также помогают отвлечь детей и способствуют развитию координации. Гонки онлайн и всевозможные игры-бродилки помогают улучшить способности ориентирования в пространстве, развивают концентрацию, учат сосредотачиваться, быстро реагировать и думать на несколько шагов вперед. Стратегии онлайн по праву считаются лучшими играми для детей любого возраста. Они отлично развивают логическое мышление.

Играть в игры онлайн можно в любое время и на любой платформе — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере. Можно выбрать кыргызский или русский язык пользования сервисом.

Первые 3 дня при первом подключении предоставляются бесплатно, далее — всего 6 сомов в день (с НДС, без НсП) за возможность получать удовольствие от игр. Подробная информация — на сайте o.kg и game.o.kg.

Добавьте ярких эмоций в вашу жизнь!
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Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
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