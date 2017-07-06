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Бизнес

В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции

Сегодня в поездках выгодный Интернет существенно важнее, чем традиционные звонки и SMS. Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы 4G интернет-роуминг был выгоден в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего, установив самый «дружелюбный» тариф.

1 мегабайт стоит всего 1 сом в России в сетях Tele2 и Мегафон, в Казахстане в сети Tele2 и в Турции в сети крупнейшего оператора Turkcell.

Самый выгодный интернет-роуминг позволит вам продолжать вести важные дела, сохраняя свой номер, будучи в командировке или в личных поездках. Интернет пригодится, чтобы быть на связи, решая срочные дела, имея доступ к корпоративной почте, ориентироваться через приложения-навигаторы в новых городах, переписываться с друзьями и родственниками в мессенджерах или чтобы перевести нужную фразу в Google Translate.

Представители компании О! уверены — общение вдали от дома должно быть таким же простым и доступным, как и звонки внутри домашней сети. Всем, кто пакует чемоданы перед поездкой в отпуск или в командировку, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы быть на связи за границей, не меняя своего привычного номера.

Подключить сервис можно по команде *997# бесплатно и без абонентской платы!

Подробную информацию о других тарифах можно найти на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе «Роуминг».

Роуминг от мобильного оператора О! — путешествуй без забот!
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