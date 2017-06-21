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Бизнес

Мобильный оператор О! подготовил сеть к началу курортного сезона

Мобильный оператор О! озвучил готовность инфраструктуры связи к летнему сезону, сообщив о запуске 30 новых объектов связи в десятках населенных пунктов Иссык-Кульской области. В результате модернизации емкость сети увеличилась в несколько раз. Технические работы проведены как на северном берегу, так и на южном.

Рост 4G и 3G сети О! по Иссык-Кульской области

Делиться летними впечатлениями в социальных сетях можно свободно благодаря активному росту сети 4G и 3G мобильного оператора О! в городах Караколе, Чолпон-Ате, Балыкчи, а также в селах Чырпыкты, Чон-Cары-Ой, Сары-Ой, Кара-Ой, Бостери, Бактуу-Долоноту, Темировка, Григорьевка, Ананьево, Орукту, пгт Ак-Булак, Тюп, Михайловка, Жол-Колот, Ак-Суу, Нововознесеновка, Кызыл-Суу, Даркан, Саруу, Кичи-Жаргылчак, Барскоон, Каджи-Сай, Боконбаево.

«Как правило, в летний сезон на Иссык-Куле наша сеть обслуживает как минимум в два раза больше абонентов, чем в обычное время. Крайне важно учитывать эти изменения в настройках сети, а также и то, что сейчас мы активно развиваем услугу мобильного телевидения O!TV, для которой необходим быстрый Интернет. Несмотря на широкое покрытие и высокую представленность наших услуг даже в очень малых населенных пунктах, мы не останавливаем модернизацию сети и учитываем предпочтения наших абонентов. Надеюсь, что на отдыхе абоненты О! смогут получить больше положительных эмоций, в том числе благодаря повсеместной доступности нашей связи, высокой скорости Интернета, доступным тарифам», — отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.

С картой покрытия можно ознакомиться на сайте мобильного оператора o.kg.

Мобильный оператор О! — лучшая сеть для твоего смартфона.
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