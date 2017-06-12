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Бизнес

Занимайся спортом вместе с О! Заходи на fitness.o.kg

Лето, как всегда, подкралось незаметно: до долгожданного отпуска остались считанные недели, а то и дни! Именно сейчас хочется быть в хорошей форме, чтобы в разгар пляжного сезона похвастаться своей подтянутой фигурой. Стать сильнее, стройнее и красивее вам поможет фитнес-портал fitness.o.kg.

Основная особенность портала — это его простота и нулевая тарификация в сети мобильного оператора О! за безграничный просмотр полезного видеоконтента. Тренировку можно начать в пару кликов — набрать *4568#, получить код для активации. Готово!

В вашем распоряжении:

  • эксклюзивные видеотренировки;
  • спортивный калькулятор, который подсчитает ваш индекс массы тела, калории и т. п.;
  • подбор программы занятий по направлениям: фитнес, йога, зумба, пилатес, калланетика и многое другое;
  • идеи рецептов завтрака, обеда, ужина и перекусов на каждый день;
  • полезные советы.

Портал Fitness.o.kg — единственный в своем роде ресурс в Кыргызстане, где собраны уникальные материалы для поклонников фитнеса и здорового образа жизни. Этот сайт предоставляет вам в полное и бесплатное пользование несколько сотен различных комплексов физических упражнений. Быстрые, интенсивные и отлично сжигающие жир тренировки.

Есть удобная система фильтров, с помощью которых можно отобрать комплексы, направленные на ту или иную группу мышц, можно выбрать сложность и так далее. Само занятие представляет собой специально записанный видеоролик, наглядно демонстрирующий технику выполнения упражнений.

Первые 3 дня пользования порталом бесплатные, затем весь набор полезных функций и контента вы получите всего за 5 сомов в день. Подробнее — на официальном сайте www.o.kg и fitness.o.kg.

Заниматься спортом легко и просто вместе с О!
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