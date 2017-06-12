Занимайся спортом вместе с О! Заходи на fitness.o.kg

Лето, как всегда, подкралось незаметно: до долгожданного отпуска остались считанные недели, а то и дни! Именно сейчас хочется быть в хорошей форме, чтобы в разгар пляжного сезона похвастаться своей подтянутой фигурой. Стать сильнее, стройнее и красивее вам поможет фитнес-портал fitness.o.kg.

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