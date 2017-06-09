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Бизнес

Интернет-магазин SHOP. O. KG — экономия времени и денег!

Мир развивается очень быстро, а технологии еще быстрее, поэтому мы постоянно совершенствуемся и двигаемся вперед за новыми сервисами и технологиями. Интернет-магазинмобильного оператора О! SHOP.O.KG стал еще удобнее. Мы добились всесторонней интеграции и оперативного взаимодействия со складами, что позволяет теперь максимально быстро доставить ваш заказ по всей республике, а удобный интерфейс магазина обеспечивает удобную навигацию.

В shop.o.kg представлен один из самых широких ассортиментов смартфонов, гаджетов и аксессуаров в Кыргызстане. Мы предлагаем купить новинки от Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu, Philips, планшеты, ноутбуки, игровые приставки, собственные фирменные смартфоны O!Phone, 4G Wi Fi Wingle, роутеры выгодно и с официальной гарантией. На случай, если у вас возникнут вопросы, у нас есть профессиональный онлайн-консультант, который поможет вам сделать правильный выбор.

У нас сложились партнерские отношения с ведущими производителями электроники. Делая покупку в нашем интернет-магазине, покупатель может быть уверен, что приобретает сертифицированную продукцию по гарантии и выгодным ценам. К тому же для наших клиентов у нас всегда предусмотрены приятные бонусы и скидки

Коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко

Напомним, мобильный оператор О! первым из отечественных операторов мобильной связи запустил свой интернет-магазин, предоставляя кыргызстанцам возможность купить любое мобильное устройство не выходя из дома, даже в рассрочку.

Заказывайте смартфоны в shop.o.kg, и вы гарантированно сэкономите свое время и деньги!
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