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Бизнес

Как скрыть свой номер в сети мобильного оператора О!

У мобильного оператора О! есть две услуги, по-разному регулирующие уровень конфиденциальности переговоров.

Как подключить

Безлимитное засекречивание. Если вы хотите, чтобы ваш звонок всегда был сюрпризом, воспользуйтесь услугой «АнтиАОН». Этот сервис позволит вам скрыть свой номер при исходящих звонках на любые телефонные номера. Подключить услугу можно командой *747# вызов. Цена тайны — 19,99 сома за подключение услуги и 4,99 сома в день за звонки в режиме «инкогнито».

Разовый запрет определения номера. Есть еще одна возможность засекретить номер, но только для определенного собеседника, с помощью услуги «АнтиАОН+». Для этого нужно набрать номер следующей командой: #31#номер абонента, предварительно подключив услугу *731# вызов. Первые 3 дня с момента активации услуга предоставляется бесплатно. Затем абонентская плата составит всего 1,99 сома в день.

Подробную информацию об услугах серии «АнтиАОН» можно найти на сайте компании www.o.kg в разделе «Управление звонками».
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