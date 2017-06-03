Дороги в Кыргызстане: замкнутый круг некачественного строительства

Строительство дорог в Кыргызстане происходит по одной и той же схеме: некачественное строительство, недовольство людей быстро разрушающимся дорожным полотном и очередной иностранный кредит на реконструкцию. Замкнутым кругом назвал эту систему лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Депутаты «РАЖ» 2 июня провели заседание фракции, на котором обсудили вопросы качества строительства дорог в стране и эффективного использования средств, выделяемых на дорожную инфраструктуру.

Депутаты заслушали информацию Министерства транспорта и дорог о состоянии автодорог, ходе ремонта трасс государственного значения, использовании кредитных средств на ремонт дорог.

Омурбек Бабанов продемонстрировал участникам заседания презентацию о минусах строительства дорог в Кыргызстане и путях решения имеющихся проблем.

Депутат отметил, что на сегодняшний день 80 процентов дорожной системы изношено и требует ремонта вплоть до полной реабилитации. При этом треть внешнего долга страны была потрачена на строительство дорог.

На строительство и ремонт дорог за последние годы потратили $1 миллиард 254 миллиона, что составляет пятую часть ВВП. Эта сумма была потрачена на 1 тысячу 200 км, что составляет менее 4 процентов дорожной сети республики.

Омурбек Бабанов подчеркнул, что качество дорог в Кыргызстане оставляет желать лучшего, например, автодорога Бишкек — международный аэропорт «Манас», километр которой обошелся государству в $630 тысяч, уже через 5 месяцев начала разрушаться.

«Любая дорога состоит из покрытия, основания и земляного полотна. Земляное полотно — это собственно земля; основание у нас обычно делают из щебня, гравия и песка; покрытие — это то, что мы с вами можем видеть собственными глазами и что вызывает наибольшее количество нареканий у населения: асфальт. На срок службы и качество дороги оказывают влияние 5 основных факторов: ультрафиолетовое излучение — оно выражается в выгорании асфальтового покрытия; вибрация — за последние годы значительно увеличилось количество машин, скорость их движения также увеличилась; температурный режим, у нас он резко континентальный; вода — именно на влияние воды приходится 80 процентов видимых повреждений; нагрузка на дороги», — сказал Омурбек Бабанов.

Он пояснил, что именно увеличение нагрузки на дороги приводит к тому, что эффект растяжения возникает во всех трех слоях дороги — вплоть до земляного полотна, что, в свою очередь, вызывает глубинную трещину. В итоге на дороге появляются ямы.

Большая часть дорожной системы Кыргызстана была проложена в 1965–1985 годах советскими дорожниками. Однако и сейчас в стране продолжают строить и ремонтировать дороги по той же устаревшей советской технологии и стандартам 1965 года.

«Конструкция наших дорог такова: несвязанное основание и два слоя асфальтового покрытия проезжей части. Такая дорога когда-то была рассчитана на осевую нагрузку до 5 тонн и интенсивность движения до 500 автомашин в сутки. Сегодня же по нашим дорогам ежедневно курсируют 40-тонные большегрузы, а интенсивность движения выросла в разы. Дороги не рассчитаны на такие нагрузки и очень быстро приходят в негодность. В итоге получается порочный круг: мы строим дороги, не соответствующие современным условиям, дорога разрушается спустя 1–5 лет, потому что не справляется с современными нагрузками, мы жалуемся на состояние дорог, берем кредиты и снова строим дороги по старым стандартам. И так до бесконечности», — сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что в США и Европе перешли на новые стандарты еще в 1972 году и вместо насыпного основания стали использовать монолитное связанное основание с применением различных инновационных технологий.

Инновационная технология уменьшает толщину дорожной конструкции в среднем на 30–50 процентов; освобождает от большого количества перевозок (вывоз грунта, доставка дорожных инертных материалов); уменьшает трудозатраты, увеличивает темпы строительства в 3 раза и более; позволяет повторное использование всех материалов существующей дороги; позволяет экономить материалы дорожного полотна, так как требуется только 1–2 слоя асфальта и меньшее количество материалов для основания дороги; увеличивает срок эксплуатации до 30 лет без капитального ремонта.

Правительство должно поменять стандарты строительства дорог и начать применять новые технологии Омурбек Бабанов

Депутаты фракции «Республика — Ата Журт» задали вопросы относительно качества строящихся дорог представителям министерств транспорта и дорог, экономики, финансов и Генеральной прокуратуры.

По итогам заседания принято решение поручить правительству принять ГОСТ, отвечающий современным мировым требованиям, и внести соответствующую информацию депутатам в течение месяца; рассмотреть ответственность компаний, построивших некачественные дороги; организовать проверку дорожных меток на дорогах страны.