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Власть

Без мандата. В ЦИК поступило правильно оформленное письмо Омурбека Бабанова

ЦИК принял заявление Омурбека Бабанова об отказе от депутатского мандата. Инофрмацию ИА «24.kg» подтвердили в ведомстве.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова, помощники Бабанова принесли новый документ, заверенный нотариально.

«Сейчас рабочая группа рассматривает заявление. Решение о досрочном лишении Омурбека Бабанова депутатских полномочий будет принято на ближайшем заседании», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Республика — Ата Журт» и других лиц. Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Речь идет о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, он отправился в Карловы Вары (Чехия) на лечение. Сейчас он находится в Москве (Россия).

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил о том, что он уходит из политики.
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