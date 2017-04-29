Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе

Экс-премьер-министр Кыргызстана выразил соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

«Трагедия в Узгене — это общая скорбь и еще одна невосполнимая утрата. Сегодня утром, в обычный весенний день, в дома наших кыргызстанцев неожиданно пришло горе. В селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень и накрыл жилые дома, с семьями, детьми. Это трагедия, от которой сердце обливается кровью, представляя как обычный день мигом стал последним. Выражаю искренние соболезнования семьям и родным погибших при оползне в Узгене. Стихию сложно предугадать, но все мы разделяем боль невосполнимой утраты. Арты кайрылуу болсун. Сиздерге сабыр тилейм, кайрат кылыңыздар!», — говорится в соболезновании.