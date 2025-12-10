Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев сообщил о выявленных технических нарушениях при реализации проекта Old Bishkek. Об этом он заявил в эфире передачи «Элден собол».

По словам чиновника, во время последней проверки, проведенной при участии главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, выявлены недочеты, по которым даны конкретные поручения.

«Все поручения будут выполнены в срок. Проверка выявила ряд технических нарушений, и по каждому уже начаты работы», — отметил Нурдан Орунтаев.

Согласно решениям инспекции, проезжую часть проспекта Чуй расширят, а третий этаж здания, построенного вдоль дороги, подлежит демонтажу.

Работы по устранению нарушений продолжаются.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил закрытый участок проспекта Чуй, где сейчас бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев реализует проект Old Bishkek. Он поручил убрать «кармашки» на дороге, сделав ее ровной, снести третий этаж нового здания и привести его в соответствие с изначальным планом, а также соответствующим государственным органам контролировать ход реализации проекта.