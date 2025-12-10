16:25
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Власть

Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев сообщил о выявленных технических нарушениях при реализации проекта Old Bishkek. Об этом он заявил в эфире передачи «Элден собол».

По словам чиновника, во время последней проверки, проведенной при участии главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, выявлены недочеты, по которым даны конкретные поручения.

«Все поручения будут выполнены в срок. Проверка выявила ряд технических нарушений, и по каждому уже начаты работы», — отметил Нурдан Орунтаев.

Согласно решениям инспекции, проезжую часть проспекта Чуй расширят, а третий этаж здания, построенного вдоль дороги, подлежит демонтажу.

Работы по устранению нарушений продолжаются.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил закрытый участок проспекта Чуй, где сейчас бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев реализует проект Old Bishkek. Он поручил убрать «кармашки» на дороге, сделав ее ровной, снести третий этаж нового здания и привести его в соответствие с изначальным планом, а также соответствующим государственным органам контролировать ход реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354113/
просмотров: 1347
Версия для печати
Материалы по теме
Нариман Тюлеев рассказал, когда завершат Old Bishkek. Нужно немного потерпеть
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В Бишкеке проспект Чуй так и не открыли: сроки вновь сорваны
Подрядчику вынесли предупреждение. Сорвал сроки строительства стадиона в Кочкоре
Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Минстрой опроверг информацию о некачественной установке окон в многоэтажном доме
На стройке Old Bishkek начался второй этап укладки асфальта
В Минстрое разъяснили суть введения платных услуг в сфере градостроительства
Популярные новости
Узбекистан начнет финансирование строительства &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; в&nbsp;следующем году Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
10 декабря, среда
16:22
Кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Кыргызский максым пополнил список нематериального культ...
16:20
После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора
16:02
В 15 километрах от Бишкека обнаружили десятки видов редких птиц
15:59
ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован
15:54
Госзакупки без тендера: кабмин готовит масштабные послабления закона