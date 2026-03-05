16:18
Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра

Представьте: вечер 7 марта, Бишкек замер в 10-балльных пробках, а вы стоите в очереди за букетом или косметикой, понимая, что до закрытия магазинов 15 минут. Знакомо? Или когда хочется подарить dyson или новый iPhone, а до зарплаты еще целая неделя... В этом году сценарий «успеть все и выжить» официально отменяется.

Все уже в вашем смартфоне

MMarket в приложении MBANK— это спасательный круг для тех, кто ценит свое время и бюджет. На маркетплейсе доступно более 200 тысяч товаров — забудьте о беготне по магазинам: все, от косметики до бытовой техники, собрано в одном месте.

Три причины заглянуть в MMarket сегодня:

  1. Скидки до 50 процентов: экономьте на праздничном шопинге в MMarket — больше товаров за меньшие деньги.
  2. Доставка за 1 день: Заказывайте подарок, и его доставят максимально оперативно. Сервис работает по всему Кыргызстану, так что порадовать близких можно даже на расстоянии.
  3. Рассрочка 0 процентов: Если бюджет ограничен, не нужно ждать зарплаты. Оформляйте товар в рассрочку без переплат и процентов. Вы получаете подарок сейчас, а платите потом частями.

Как заказать подарок

  1. Откройте приложение MBANK.
  2. Перейдите в сервис MMarket.
  3. Выберите подходящий товар.
  4. Определитесь с форматом оплаты — сразу или в рассрочку.
  5. Выберите доставку (по всему Кыргызстану за один день) или самовывоз.
  6. Готово!

Праздник должен приносить радость, а не стресс. Встречайте весну с улыбкой и правильными подарками!

ММаркет — первый национальный маркетплейс!

Лицензия НБ КР № 014.
