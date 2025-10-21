Школьники Чуйской области посетили парк семейного отдыха «Евразия»

Более 100 школьников из семи школ Чуйской области приняли участие в поездке в крупнейший в Кыргызстане парк семейного отдыха «Евразия». Об этом сообщил региональный офис «Евразия Кыргызстан», который выступил организатором мероприятия.

В поездке участвовали ученики 5–8 классов, которые прибыли на новых школьных автобусах, переданных учебным заведениям по программе «Евразийский лицей» от АНО «Евразия».

Главной целью мероприятия стало поощрение активных и талантливых учеников, а также создание условий для обмена опытом и дружеского общения между школьниками из разных уголков региона.

В ходе программы дети покатались на аттракционах, посмотрели цирковое представление и отдохнули в неформальной обстановке. Для многих ребят это стало первым подобным выездным мероприятием, подарившим им новые впечатления и эмоции.

Проект является частью системной работы фонда по поддержке образования и развитию активной молодежи. В «Евразии Кыргызстан» отметили, что организация таких мероприятий помогает школьникам развивать социальную активность, инициативность и навыки командного взаимодействия, а также укрепляет партнерские связи между образовательными учреждениями региона.

В фонде подчеркнули, что планируют продолжать реализацию программ, направленных на расширение возможностей для обучения, общения и самореализации школьников не только Чуйской области, но и всего Кыргызстана.