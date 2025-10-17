12:27
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса

21 октября в Бишкеке состоится IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада». Об этом сообщили в Россотрудничестве.

В 11.00 в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова стартуют конкурсные прослушивания.

Отмечается, что в мастерстве исполнения романсов русских и кыргызских композиторов будут состязаться вокалисты от 6 до 35 лет из четырех стран — Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и впервые Таджикистана.

По данным организаторов мероприятия, в этом году количество заявок побило рекорд, превысив сотню. Выступления участников оценит международное жюри во главе с заслуженной артисткой России, заслуженным деятелем культуры РФ Галиной Преображенской. В состав жюри войдут известные артисты и деятели культуры из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Имена победителей и призеров станут известны 22 октября на гала-концерте конкурса. Победитель представит свое государство в финале XXIX «Московской Романсиады».

Вход на конкурсные прослушивания свободный. Россотрудничество приглашает бишкекчан поддержать молодых исполнителей.

Генеральным партнером конкурса стала АНО «Евразия», поддерживающая культурные и социальные проекты в странах СНГ, в том числе в КР. 
