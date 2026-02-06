Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам доступ к одному из самых популярных онлайн-кинотеатров — «Иви» — прямо в мобильном приложении MegaTV.

В библиотеке «Иви» — тысячи единиц контента: громкие премьеры, мировая классика, эксклюзивные проекты и популярные сериалы для всей семьи. Умная система рекомендаций помогает легко находить именно то, что хочется посмотреть.

Подключение сервиса максимально простое: оформить подписку на «Иви» можно за пару секунд через MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) легко и просто!

Стоимость подписки для абонентов MEGA составляет 7,31 сома с учетом НДС и НсП. При первом подключении действует бесплатный пробный период — 14 дней.

Для активации услуги достаточно набрать *724*1#, для отключения сервиса — *724*0#.

Приложение MegaTV доступно на Smart TV, смартфонах, планшетах и через веб-версию megatv.kg. Подписку можно подключить на одном номере и смотреть контент всей семьей одновременно на пяти устройствах.

MegaTV — телевидение нового поколения!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, № 18-0261-КР.