16:15
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Бизнес

Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам доступ к одному из самых популярных онлайн-кинотеатров — «Иви» — прямо в мобильном приложении MegaTV.

В библиотеке «Иви» — тысячи единиц контента: громкие премьеры, мировая классика, эксклюзивные проекты и популярные сериалы для всей семьи. Умная система рекомендаций помогает легко находить именно то, что хочется посмотреть.

Подключение сервиса максимально простое: оформить подписку на «Иви» можно за пару секунд через MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) легко и просто!
Стоимость подписки для абонентов MEGA составляет 7,31 сома с учетом НДС и НсП. При первом подключении действует бесплатный пробный период — 14 дней.

Для активации услуги достаточно набрать *724*1#, для отключения сервиса — *724*0#.

Приложение MegaTV доступно на Smart TV, смартфонах, планшетах и через веб-версию megatv.kg. Подписку можно подключить на одном номере и смотреть контент всей семьей одновременно на пяти устройствах.

MegaTV — телевидение нового поколения!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360915/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Популярные новости
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
Бизнес
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
BAKAI первым в&nbsp;КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
6 февраля, пятница
16:09
В госсобственность вернули 10 гектаров земли в Джалал-Абадской области В госсобственность вернули 10 гектаров земли в Джалал-А...
15:52
Министр труда раскритиковал регионы за игнорирование обращений граждан
15:36
Минтранс Кыргызстана озвучил рекордные доходы отрасли: рост почти в три раза
15:24
Два огнестрельных оружия сдали жители Бишкека в рамках акции «Арсенал»
15:19
В Кыргызстане на двух КПП на 35 процентов увеличились безналичные платежи