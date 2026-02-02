18:18
Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым

В современной финансовой среде, где комфорт и экономия времени выходят на первый план, премиальные банковские продукты все чаще рассматриваются не как элемент роскоши, а как инструмент экономии времени и повышения качества жизни. Для клиентов, которые активно путешествуют, совершают крупные покупки и ценят сервис без ожиданий, MBANK предлагает карту Visa Infinite — продукт с расширенным набором привилегий и финансовых преимуществ.

Финансовая выгода вместо символического статуса

Visa Infinite от MBANK сочетает статусный формат с практической пользой. Владельцам карты доступен кешбэк 7 процентов на ювелирные изделия и 3 процента на остальные покупки. Максимальная сумма возврата может достигать 24 тысяч сомов в год, что делает карту не только удобной, но и экономически оправданной для активных клиентов.

Дополнительно держатели получают премиальный уровень MBonus «Платина», который открывает доступ к специальным предложениям и бонусам у партнеров банка.

Путешествия без лишних формальностей

Отдельный акцент в Visa Infinite сделан на сервисах для путешествий — сегменте, где клиенты особенно чувствительны к комфорту и скорости обслуживания.

В пакет привилегий входят:

  • 7 посещений бизнес-залов Dragon Pass в год плюс 4 гостевых;
  • доступ в VIP-зал аэропорта «Манас» и бесплатная упаковка багажа — до 6 раз в год;
  • Fast Track — приоритетное прохождение контроля безопасности без ограничений;
  • 5 пакетов международного роуминга по 3 гигабайта;
  • международное страхование на время поездок;
  • снятие наличных без комиссии в Кыргызстане и до $1 тысячи бесплатно за границей.

Такой набор позволяет сократить время в аэропортах и снизить сопутствующие расходы во время поездок.

Персональный сервис без ожиданий

Держателям карты доступен консьерж-сервис 24/7, а также приоритетная линия в контакт-центре MBANK. Это позволяет оперативно решать вопросы — от бронирования услуг до банковских операций. Дополнительно предоставляется скидка 50 процентов на аренду сейфовых ячеек при наличии свободных.

Стоимость и оформление

Годовое обслуживание карты составляет 15 тысяч сомов. Оформление доступно полностью онлайн — через приложение MBANK, с бесплатной доставкой карты.

Для заказа необходимо:

  1. Открыть приложение MBANK.

  2. Зайти в раздел «Заказ карт».

  3. Выбрать Visa Infinite и заполнить данные.

Откройте карту Visa Infinite и насладитесь комфортом, премиальностью и реальной финансовой выгодой.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.

 
