Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане

Автомобиль — одна из самых дорогих покупок в жизни. Водители тщательно выбирают модель, следят за техническим состоянием и переживают за каждую царапину.

Однако, вложив крупные средства в покупку, многие оставляют автомобиль без полноценной защиты. ДТП, угон, повреждения из-за непогоды или действий третьих лиц — риски, которые невозможно полностью исключить. Именно в таких ситуациях решающую роль играет добровольное страхование КАСКО.

КАСКО и ОСАГО: в чем принципиальная разница

Эти два вида страхования часто путают, хотя они выполняют разные функции.

ОСАГО — обязательный полис, который покрывает ущерб, причиненный третьим лицам, если водитель стал виновником ДТП.

КАСКО — добровольное страхование, защищающее сам автомобиль владельца, независимо от того, кто виноват в происшествии. Полис покрывает ущерб при ДТП, угоне, пожаре, стихийных бедствиях, вандализме и других распространенных рисках. Даже в сложных ситуациях, когда вина неочевидна, защита распространяется именно на ваш автомобиль.

Почему КАСКО в Кыргызстане оформляют редко

Несмотря на очевидные преимущества, КАСКО в Кыргызстане по-прежнему остается недооцененным инструментом. Основные причины — высокая стоимость, сложный процесс оформления и необходимость сразу вносить крупную сумму.

В MBANK решили изменить этот подход, сделав страхование более доступным и понятным для водителей.

КАСКО в MBANK: оформление без лишних шагов

Оформить полис можно полностью онлайн — прямо в приложении MBANK. Без визитов в офис и бумажной волокиты.

Физический осмотр автомобиля не требуется: достаточно сделать фотографии по подсказкам в приложении. Электронный полис хранится там же и всегда доступен владельцу.

Рассрочка вместо единовременного платежа

Ключевым преимуществом стала возможность оформить КАСКО в рассрочку через сервис М+. Полис доступен на 3, 6, 9 или 12 месяцев без переплат.

Платеж распределяется равномерно и не создает нагрузки на бюджет, при этом автомобиль находится под страховой защитой с первого дня действия полиса.

Важные условия — коротко и по сути

Размер страховой выплаты не превышает страховую сумму и соответствует рыночной стоимости автомобиля на момент оформления договора.

Оценка ущерба проводится независимыми экспертами.

Ремонт осуществляется с использованием оригинальных деталей и запчастей.

Защита, которая обходится дешевле ремонта

Даже одна серьезная авария может обернуться крупными расходами. Полис КАСКО позволяет защитить не только автомобиль, но и семейный бюджет от дорогостоящего ремонта, угона и финансовых потерь.

Сервис «КАСКО в рассрочку» от MBANK совместно с ЗАО «НСК» делает страхование автомобиля более доступным и удобным для водителей Кыргызстана.

Оформите КАСКО прямо сейчас в мобильном приложении MBANK.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 14 НБ КР.