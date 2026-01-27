MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью

Государственный оператор сотовой связи MEGA представляет новый тарифный план «Социальный», разработанный специально для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Тариф направлен на обеспечение доступной связи для тех, кому она особенно важна в повседневной жизни.

Стоимость абонентской платы по тарифу «Социальный» составляет 150 сомов на 30 дней. В тариф включены:

20 ГБ интернет-трафика на максимальной скорости;

безлимитный доступ к WhatsApp;

безлимитные исходящие звонки и SMS внутри сети;

15 минут исходящих звонков вне сети на весь период действия тарифа;

MegaTV — 50 телеканалов;

раздача интернета по Wi-Fi без ограничений.

Подключение тарифа осуществляется через центры продаж и обслуживания MEGA. Для подключения необходимо представить подтверждающий документ — пенсионное удостоверение или соответствующую справку об инвалидности.

Запуск тарифа «Социальный» является частью стратегии государственного оператора связи MEGA, направленной на расширение доступности цифровых услуг и поддержку социально уязвимых категорий граждан. Компания последовательно работает над тем, чтобы обеспечить стабильную и качественную связь по доступной цене для тех, кому она особенно необходима в повседневной жизни.

MEGA — с заботой о каждом!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.