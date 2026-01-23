15:49
Бизнес

Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн

Зимой в городах меняется не только погода, но и качество воздуха. В отдельные дни концентрация вредных частиц резко возрастает — это явление называют пиковым загрязнением. Оно возникает из-за интенсивного отопления, плотного трафика и погодных условий, при которых загрязнения не рассеиваются, а остаются на уровне дыхания человека.

В такие периоды особенно уязвимыми становятся дети, пожилые люди и те, кто проводит много времени дома. Даже если не выходить на улицу, загрязненный воздух легко проникает в квартиры, а сухость из-за отопления усиливает нагрузку на дыхательные пути.

Как минимизировать воздействие смога внутри жилья?

Когда воздух на улице особенно загрязнен, дом становится вашей зоной защиты. Очиститель помогает удалять невидимые микрочастицы, которые могут раздражать дыхательные пути. Увлажнитель поддерживает комфортную влажность, смягчая воздух и защищая слизистые от пересыхания, что снижает риск раздражений и воспалений. В такие дни лучше ограничить проветривание и чаще делать влажную уборку, чтобы убрать осевшую пыль.

Когда откладывать нельзя

Обновление техники для дома часто попадает в список «на потом»: не хватает времени на магазины, а крупные покупки хочется спланировать заранее. Но есть моменты, когда откладывать уже нельзя, особенно когда речь идет о здоровье и комфорте семьи.

Для тех, кто давно планировал обновить бытовую технику, 26 января на MMarket стартует киберпонедельникВ сервисе будут действовать скидки до 50 процентов на технику, электронику и гаджеты, включая устройства для дома и поддержания комфортного микроклимата.

Как сделать покупку без лишних усилий

Все оформляется онлайн:

  • откройте приложение MBANK;
  • перейдите в сервис MMarket;
  • выберите нужный вам товар;
  • оплатите сразу или оформите рассрочку;
  • выберите доставку или самовывоз.

Даже при плотном графике покупка не займет много времени. Доступна рассрочка до 12 месяцев без переплат, а доставка возможна уже в течение одного дня — прямо к вашей двери.

Иногда забота о доме начинается с простого решения, принятого вовремя.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 14 НБ КР.
