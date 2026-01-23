15:39
Бизнес

eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов

Оформить eSIM от государственного оператора связи MEGA можно всего в пару кликов прямо в приложении MegaPay — не выходя из дома.

Для оформления eSIM необходимо обновить MegaPay или установить приложение из App Store или Google Play. На странице авторизации доступен раздел «Получить eSIM», где можно выбрать номер и подходящий тарифный план. Далее достаточно пройти процесс персонификации и пополнить баланс на сумму абонентской платы выбранного тарифа.

После завершения всех шагов абонент получает на электронную почту договор о предоставлении услуг связи ЗАО «Альфа Телеком», а также QR-код с подробной инструкцией по установке eSIM на устройство.

Данный сервис делает подключение мобильной связи еще более удобным и быстрым, позволяя оформить eSIM дистанционно — без визита в офис и ожидания.

Бонус для новых подключений: при оформлении eSIM вы получаете 30 гигабайт мобильного интернета в подарок.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
