Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России

По итогам декабря 2025 года добыча нефти в России, по данным аналитических агентств, снизилась до самого низкого уровня за полтора года. Причинами называют санкционные ограничения и продолжающиеся украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре: НПЗ, нефтебазы, терминалы, танкеры.

Мирные переговоры никак не влияют на снижение взаимных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики Украины и России. В декабре 2025 года Украина установила рекорд по числу попаданий по энергетической инфраструктуре России, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, терминалы и ключевые трубопроводы.

В январе атаки продолжились. Среди наиболее заметных — удары 1 и 2 января по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области, удары по нефтебазам в Волгоградской и Липецкой областях, а также по объектам в Белгородской области. Это сопровождалось крупными пожарами и остановками производства.

Новым видом ударов Украины стали атаки на нефтедобывающие платформы в Каспийском море, что влияет на объемы нефтедобычи и производства ГСМ. Такую инфраструктуру особенно сложно восстанавливать в непростых морских условиях.

Период зимнего, относительно низкого спроса на ГСМ частично нивелирует эти проблемы. Однако уже через пару месяцев наступит весенний сезон роста спроса, в том числе на дизельное топливо, и в случае сохранения такой ситуации рынок снова могут ждать шоки.
