Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке

В Бишкеке в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева 24 декабря состоялась гостевая лекция и серия мастер-классов известного российского Монтессори-педагога, международного тренера Юрия Филева. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие организовала кафедра технологии дошкольного образования при поддержке первой Монтессори-школы в селе Байтик.

В ходе однодневной программы преподаватели вуза познакомились с практическими аспектами Монтессори-педагогики. Утром обсуждались вопросы эффективного обучения математике, во второй половине дня — развитие речи, сенсорики и памяти, а также организация самостоятельной работы детей и создание развивающей образовательной среды.

Фото организаторов

Юрий Филев отметил, что его цель — показать работу метода на практике: «Для меня важно не просто рассказать о Монтессори-педагогике, а показать, как она работает в конкретном классе — в математике, языке, сенсорике. Через правильно организованную среду ребенок учится думать, выбирать и брать ответственность за свое обучение. Я вижу большой потенциал кыргызстанских педагогов и искренний интерес к современным подходам», — сказал он.

Организатор визита, директор Baytik Private School Бегайым Мамазияева подчеркнула значимость обмена опытом: «Наша задача — не только развивать собственную команду, но и вносить вклад в профессиональное сообщество педагогов Кыргызстана. Мы рады, что одна из встреч Юрия Филева прошла именно в педвузе. Сегодня стало очевидно, что Монтессори-подход — это не альтернатива для избранных, а реальный инструмент для обычных школ и детских садов».

Фото организаторов

Директор Института педагогики и психологии КГУ Гулзат Казиева отметила высокий интерес преподавателей: «Самое ценное — это практические мастер-классы. Педагоги настолько погрузились в процесс обучения, что даже пропустили обед. Это говорит и о высоком мастерстве тренера, и о нашей заинтересованности в развитии. Мы всерьез рассматриваем возможность введения дисциплины Монтессори-педагогики в учебные программы университета».

По итогам встречи участники отметили практическую ценность полученных знаний и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и внедрении современных педагогических методов в систему образования Кыргызстана.