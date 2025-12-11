11:18
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года

С наступлением холодов дорожные условия становятся сложнее, поэтому оформить ОСАГО уже сейчас — разумное решение. Приложение Balance.kg продлевает акцию: при покупке полиса пользователи получают кешбэк в размере 25 процентов от его стоимости. Предложение действует до 31 декабря.

Оформить ОСАГО в Balance.kg очень просто — процесс занимает всего несколько минут:

  1. Откройте раздел «Доп. сервисы» → «ОСАГО».

  2. Выберите страховую компанию.

  3. Заполните данные и оплатите полис.

Минимальная стоимость — от 1 тысячи 680 сомов в год. Цена рассчитывается автоматически в зависимости от водительского стажа, автомобиля и региона.

Что нужно знать:

  • Кешбэк в размере 25 процентов возвращается на электронный кошелек после оплаты.

  • Полис оформляется полностью онлайн.

  • В приложении доступно несколько страховых компаний.

Успейте оформить ОСАГО до конца года и получите кешбэк с Balance.kg!

Лицензия НБ КР № 2026111019 от 11 октября 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354210/
