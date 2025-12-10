16:24
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля

Государственный оператор сотовой связи MEGA присоединился к экологической инициативе активистов Степана Жаратмана и Андрея Панаева, которые в рамках собственного экомаршрута прошли пешком участок от Балыкчи до Чолпон-Аты, очищая побережье Иссык-Куля от мусора и привлекая внимание общества к проблемам загрязнения озера.

В ходе проекта представители MEGA приняли участие в уборке береговой линии и провели совместный субботник с участниками экомаршрута. По словам представителей компании, поддержка подобных инициатив является важной частью ее долгосрочной экологической программы.

Ежегодно MEGA реализует проекты, направленные на сохранение природы Кыргызстана: высаживает деревья, организует субботники в регионах и содействует общественным инициативам экологической направленности.

В компании отмечают, что участие граждан и организаций в подобных акциях способствует формированию экологической культуры и укреплению ответственного отношения к природным ресурсам страны.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
