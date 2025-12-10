11:45
Бизнес

«Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии

ОАО «Айыл Банк» впервые подготовило и опубликовало свой отчет об устойчивом развитии за 2024 год. Документ отражает приверженность банка принципам прозрачности и открытому диалогу с клиентами, партнерами и обществом по вопросам ESG.

Отчет разработан в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI, 2021), с учетом требований МСФО S1 и S2, отраслевых стандартов SASB для финансового сектора и рекомендаций Кыргызской фондовой биржи. Такой подход обеспечил полноту и сопоставимость раскрываемой информации в сферах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

При подготовке документа банк применил метод оценки двойной существенности, который позволил комплексно проанализировать влияние своей деятельности на экономику, общество и окружающую среду, а также оценить воздействие ESG-факторов на собственную устойчивость.

В числе значимых результатов — первая для банка оценка выбросов парниковых газов по категориям scope 1, scope 2 и scope 3, включая расчет финансируемых выбросов. Эти данные стали основой для определения углеродного следа кредитного портфеля и выработки дальнейших мер в области климатической ответственности.

Отчет об устойчивом развитии размещен на официальных коммуникационных ресурсах банка и доступен всем заинтересованным сторонам: https://www.ab.kg/esg.

Лицензия НБ КР № 048.

