Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции

«Чайна Петроль Компани «Джунда» сегодня является одним из крупнейших промышленных предприятий Кыргызстана и ключевым работодателем в регионе. На заводе трудятся более 1 тысячи сотрудников, из которых свыше 800 — представители местного населения, жители Кара-Балты и близлежащих районов.

Компания не только обеспечивает стабильные рабочие места, но и активно инвестирует в профессиональное развитие своего персонала. Сотрудники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию в сфере производства и переработки, получают поощрительные премии и дополнительные возможности для карьерного роста.

Благодаря системному подходу к управлению, современным технологиям и социально ориентированной политике «Джунда» по праву считается одной из ведущих иностранных фирм в Кыргызстане, вносящей значительный вклад в развитие экономики и благосостояние местных жителей.