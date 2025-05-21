Пожар на территории НПЗ «Джунда» в Кара-Балте: жертв нет

Вечером 20 мая на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда» в городе Кара-Балте произошел пожар. Видео с места инцидента распространилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность у местных жителей.

По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен громкий хлопок. После на заводе начался пожар — предположительно, загорелась одна из цистерн с горючими веществами. На место оперативно прибыла противопожарная техника.

Как сообщили 24.kg в мэрии Кара-Балты, возгорание удалось быстро локализовать, взрыва не было. Пострадавших нет.

Огонь вспыхнул в пределах одной емкости, но пожарные сработали оперативно. Сейчас ситуация полностью под контролем, уточнили в городских службах.

Причины инцидента выясняются. По предварительным данным, угрозы для населения и окружающей среды нет.