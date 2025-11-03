11:22
Бизнес

Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине

В Кемине 31 октября состоялось торжественное открытие новой автозаправочной станции ОсОО «Чайна Петроль Компани Джунда».

Строительство новой станции началось в декабре 2024 года. Это крупнейшая автозаправочная станция сети «Джунда», занимающая территорию более 5 тысяч квадратных метров. Современная АЗС, расположенная на участке «Жылтыр» (Кичи-Кеминский айыльный аймак, Кеминский район, Чуйская область), готова круглосуточно обслуживать клиентов.

Эта станция стала первой, построенной за последние пять лет — после периода временной приостановки деятельности компании «Джунда» по определенным причинам.

Новая станция оснащена по последним технологическим стандартам и полностью соответствует требованиям качества, безопасности и экологичности.

Это уже двадцать восьмая автозаправочная станция в сети ОсОО «Чайна Петроль Компани Джунда» на территории Кыргызстана. 

Компания уверенно продолжает расширять сеть АЗС, повышать качество топлива и развивать сервис для удобства своих клиентов и партнеров.

«Мы стремимся сделать топливо «Джунда» доступным каждому жителю страны и обеспечить высокий уровень обслуживания по всему Кыргызстану», — отметили представители компании.
