На заводе «Джунда» экологи нашли нарушения, предприятие оштрафовано

Служба экологического и технического надзора провела внеплановую проверку на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда». По итогам выданы предписания на устранение нарушений. Об этом журналистам сообщил начальник отдела промышленной безопасности ведомства Доолот Мундузбаев.

По его словам, также составлен административный протокол и наложен штраф на сумму 26 тысяч сомов.

Ранее жители Кара-Балты пожаловались, что из-за производства страдает качество воздуха.

Специалисты из экологического мониторинга провели отбор проб воздуха, сточных вод и почвы. Согласно заключению, превышения параметров загрязнения не выявлено.