Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»

«Чайна Петроль Компани «Джунда» сообщает, что в последнее время участились случаи незаконного использования нашего бренда вторыми лицами.

Некоторые предприниматели, контрабандисты или иные лица, в том числе иностранные граждане, осуществляют продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и дизельного топлива под маркой «Джунда», вводя клиентов в заблуждение и выдавая себя за наших партнеров или представителей.

Настоящим заявляем:
ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» не имеет отношения к указанным лицам и не несет ответственности за происхождение, качество и законность реализации топлива, продаваемого ими под нашим именем.

Единственным официальным производителем и поставщиком продукции под брендом «Джунда» является нефтеперерабатывающий завод «Чайна Петроль Компани «Джунда», расположенный в Кара-Балте (Кыргызстан).

Мы призываем всех партнеров и клиентов проявлять бдительность.
При выявлении фактов незаконного использования бренда или подозрительных предложений по продаже топлива от имени «Джунда» просим незамедлительно сообщать в нашу компанию по официальным контактам:

Мы гарантируем качество и подлинность продукции только при прямом сотрудничестве с заводом «Джунда» или его официальными представителями.
