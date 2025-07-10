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Общество

«Джунда» прокомментировала сообщения о проверке и выявленных нарушениях на НПЗ

Служба экологического и технического надзора провела внеплановую проверку на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда». По итогам выданы предписания на устранение нарушений. В компании рассказали подробности.

По данным представителей «Джунды», в ходе обследования были зафиксированы незначительные организационные замечания, по которым предприятию выданы рекомендации для дальнейшего совершенствования экологических процессов.

В компании подчеркнули, что по итогам отбора проб воздуха, сточных вод и почвы эксперты превышений по параметрам загрязнения не выявили.

«Это подтверждает, что деятельность предприятия не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, несмотря на ранее высказанные опасения со стороны отдельных жителей Кара-Балты», — отметили в НПЗ.

В компании добавили, что завод «Джунда» готов к открытому взаимодействию с надзорными органами и стремится к соблюдению всех экологических стандартов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335822/
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