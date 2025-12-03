ОАО «Элдик Банк» достигло впечатляющего рубежа, получив ESG Score 60 баллов от авторитетного глобального рейтингового агентства S&P Global — результат, который выводит Кыргызстан на мировую карту устойчивого финансирования!

Рейтинг ESG Score 60 — высокий ESG-показатель подтверждает глубокую трансформацию банка, основанную на принципах прозрачности, экологической ответственности и социальной справедливости, внедренных на всех уровнях корпоративной структуры.

ESG рейтинг 60 стал прямым итогом масштабной работы по подготовке Отчета об устойчивом развитии 2024, исполненного в соответствии с актуальными международно признанными стандартами раскрытия информации.

Банк с гордостью представил второй ежегодный ESG-отчет, закрепив за собой роль национального лидера ESG и устойчивого банкинга, а также одного из ключевых драйверов зеленой экономики в регионе.

«ESG Score 60 от S&P Global — это начало нового этапа для нашего банка и важная ответственность перед будущим. Данный рейтинг показывает, что у нас сильное корпоративное управление и что ESG-подходы в банке действительно работают. Мы впервые сделали наш климатический расчет по новым стандартам IFRS S1, S2 и Scope 3, включая подсчет по финансируемым выбросам (Category 15), это помогает нам принимать взвешенные решения при кредитовании проектов. Высокий рейтинг отражает устойчивое развитие банка и приверженность ESG-принципам», — подчеркнул председатель правления Уланбек Ногаев.

Ключевые ESG-прорывы

Интеграция глобальных стандартов: старт подготовки раскрытия IFRS Sustainability Disclosure Standards (S1, S2) и методологией PCAF.

Полный климатический расчет: финализированы вычисления по Scope 1, 2 и 3, включая финансируемые эмиссии (Category 15, Scope 3), с последующей внешней верификацией.

Зеленые и социальные продукты: портфель «устойчивых» проектов включил инвестиции в возобновляемую энергетику, энергоэффективность, социальную ипотеку и финансирование женщин-предпринимателей.

Экологический эффект: профинансированные проекты обеспечат сокращение выбросов парниковых газов по жизненному циклу, подтверждая, что влияние банка измеримо и реально.

Управление климатическими рисками: внедрен механизм ESG-скрининга при кредитовании и оценке рисков.

Международная интеграция и партнерства: системное сотрудничество с банками развития и международными финансовыми институтами, усиливающее устойчивую финансовую экосистему Кыргызстана.

Соответствие национальным и глобальным приоритетам: деятельность банка выстроена в синергии с UN Paris Agreement и национальными климатическими целями Кыргызстана.

«Элдик Банк» продолжает служить примером для финансового сектора Центральной Азии, демонстрируя, что устойчивый рост возможен уже сегодня через твердые стандарты, экологическую осознанность и социальную миссию, создавая будущее, где инновации неразделимы с безопасностью и устойчивостью.

Лицензия НБ КР № 033.