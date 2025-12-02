12:30
ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»

ОАО «Айыл Банк» стало обладателем престижной награды Mastercard «Лидер устойчивого роста», которая присуждается за значимый вклад в развитие финансового сектора, внедрение инноваций и укрепление принципов устойчивого ведения бизнеса.

Высокая оценка международного партнера подтверждает последовательную стратегию развития «Айыл Банка», направленную на расширение доступа к финансовым услугам, цифровизацию сервисов и поддержку регионального роста. Премия отражает доверие клиентов и партнеров, а также признание системной работы банка по созданию современных и удобных финансовых решений для населения и бизнеса.

«Айыл Банк» продолжает укреплять позиции в сфере устойчивого развития, предлагая продукты и сервисы, способствующие росту экономики, продвижению безналичных платежей и формированию ответственной корпоративной культуры.

«Мы благодарим компанию Mastercard за высокую оценку нашей деятельности и доверие. Эта награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и продолжим развивать финансовую экосистему Кыргызстана, внедряя ESG-подходы и современные цифровые решения», — отметил председатель правления банка Тилек Алимджанов.

«Айыл Банк» и дальше будет усиливать свои инициативы в области устойчивого развития, расширять инновационные продукты и вносить вклад в укрепление финансовой инфраструктуры страны.

Лицензия НБ КР № 048. 
