«Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее

«Айыл Банк» объявляет о снижении процентных ставок по «АБ-Лизингу», открывая клиентам новые возможности для обновления сельскохозяйственной, специальной техники и автотранспорта. Измененные условия направлены на поддержку аграриев и предпринимателей, а также на расширение доступности современного оборудования.

Новые ставки в сомах:

Спецтехника:

собственный вклад от 30 процентов — ставка от 15 процентов годовых;

собственный вклад от 20 до 29,9 процента — 16 процентов годовых;

собственный вклад от 10 до 19,9 процента — 17 процентов годовых.

Срок лизинга — до шести лет.

Собственный взнос — от 10 процентов.

Сельхозтехника:

процентная ставка — от 6 процентов годовых в сомах;

срок — до семи лет;

собственный вклад — от 10 процентов.

Акция действует до 1 марта 2026 года.

Клиенты «Айыл Банка» могут обновить парк техники на максимально выгодных условиях, минимизируя расходы и увеличивая эффективность своего бизнеса.

Для получения консультации и подачи заявки клиенты могут обратиться в любой филиал «Айыл Банка» или на официальный сайт https://www.ab.kg/bankovskie-uslugi-uridicheskim-licam/leasing.

Лицензия НБ КР № 048.