Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта

В Бишкеке состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы КРСУ, в ней завершился масштабный капитальный ремонт — первый за почти 30 лет существования учреждения. Работы были выполнены за счет средств Программы развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

На церемонии присутствовали специальный представитель Минобрнауки РФ Николай Кудрявцев, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Айбек Чотонов, руководство университета, педагоги, родители и ученики.

Мероприятие началось с подъема государственных флагов двух стран. В приветственном слове Айбек Чотонов напомнил, что школа почти три десятилетия остается одним из сильнейших школьных учреждений республики, подтверждая это результатами выпускников на ОРТ. Он отметил, что новые условия обеспечивают школе статус современной и конкурентоспособной образовательной площадки.

Николай Кудрявцев подчеркнул, что открытие школы — часть системной российско-кыргызской работы в сфере образования и совпадает с подписанием соглашения о строительстве нового кампуса КРСУ. Он отметил, что обновленное здание стало заметным шагом в укреплении двусторонних гуманитарных проектов.

Ректор КРСУ Сергей Волков сообщил, что изменения коснулись не только инфраструктуры. Школа перешла на интегрированную модель обучения, объединяющую стандарты двух стран, а для учеников 9–11 классов разработаны индивидуальные направления — инженерное, медицинское, социально-гуманитарное и предпринимательское. По его словам, учащиеся школы становятся частью единой образовательной системы КРСУ и будущим кадровым резервом университета.

Ремонт включил полное обновление здания: заменены инженерные коммуникации, окна и двери, модернизированы системы безопасности и санитарные помещения. Оснащены профильные лаборатории по естественно-научным и цифровым дисциплинам, закуплена новая техника, оборудование для робототехники, подготовки к ОРТ и ЕГЭ. Обновлена территория и спортивная площадка.







С 2025 года школа финансируется из бюджета Российской Федерации. Обучение стало бесплатным, а ученики начальной школы обеспечены горячим питанием.

Сегодня в школе обучаются 564 ребенка — на 62 больше, чем в прошлом году. Конкурс в первый класс достигает пяти человек на место, в старшие классы — до 27 человек. Профильные программы выстроены по модели «школа — СПО — вуз» и связаны с образовательными направлениями университета.

В рамках церемонии сотрудникам КРСУ вручены 20 ведомственных наград Минобрнауки РФ, а учителям школы — пять наград «За заслуги перед университетом».

Символическим завершением мероприятия стало развязывание ленты и осмотр обновленных кабинетов.

Открытие школы вписано в масштабную программу преобразований КРСУ. Следующим шагом станет строительство нового университетского кампуса, межправительственное соглашение о котором было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Бишкек.