Бизнес

BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков

BAKAI объявляет о старте крупной акции! Клиенты, оплачивающие заказы в разделе "Еда" сервиса «Яндекс Go» картами Visa BAKAI, получают шанс выиграть электромобиль Zeekr 007! Также участников ждут дополнительные призы — умные колонки «Яндекс Новая Станция Мини», промокоды на 5 тысяч сомов и на бесплатную доставку.

Zeekr 007 — главный приз акции!

BAKAI делает ежедневные заказы еды еще увлекательнее. Электромобиль Zeekr 007 получит клиент, который оформит 30-тысячный успешный заказ, оплаченный картой BAKAI Visa в период проведения акции. Электрокар Zeekr 007— символ технологичности, инноваций и нового уровня комфорта, что полностью отражает ценности BAKAI.

Победителей будет много! Мы предусмотрели множество призов в разных регионах Кыргызстана, чтобы каждый пользователь мог стать победителем.

Умные колонки «Яндекс Станция Мини»

  • Каждый 7-тысячный заказ в Бишкеке и Канте, в селе Кожомкул.

  • Каждый 200-й заказ в Оше, Манасе, Караколе.

Промокоды на 5 тысяч сомов для заказов в разделе «Еда»

  • Каждый 5-тысячный заказ в Бишкеке, Канте, в селе Кожомкул.

  • Каждый 100-й заказ в Оше, Манасе, Караколе.

Промокоды на 30 дней бесплатной доставки заказов в разделе «Еда»

  • Каждый 3-тысячный заказ в Бишкеке и Канте, в селе Кожомкул.

  • Каждый 75-й заказ в Оше, Манасе, Караколе.

Шанс получить подарок есть у всех — чем активнее пользователь, тем выше вероятность попасть в число победителей. Все подробности акции на go.bakai.kg.

Дополнительные выгоды для новых и действующих клиентов BAKAI

В период акции предусмотрен также еще один приятный бонус: скидка до 30 процентов на такси и доставку еды в «Яндекс Go». Подробные правила акции читайте на go.bakai.kg.

Акция пройдет с 25 ноября 2025 года по 12 марта 2026 года.
