«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию

«Айыл Банк» и ОАО «Гарантийный фонд» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит предпринимателям получать исламское финансирование даже при недостаточном залоговом обеспечении.

По новым условиям Гарантийный фонд может покрывать до 50 процентов обязательств клиента, что существенно расширяет возможности малого и среднего бизнеса, особенно в регионах. Финансирование предоставляется по исламским принципам — без начисления процентов, на основе торговых и партнерских сделок.

Новый механизм призван повысить доступность финансовых ресурсов и поддержать предпринимателей, работающих по шариатским принципам. В «Айыл Банке» отмечают, что интерес к исламскому финансированию ежегодно растет.

Председатель правления ОАО «Айыл Банк» Тилек Алимджанов отметил:

«Мы видим высокий спрос на продукты исламского финансирования. Новая модель сотрудничества с Гарантийным фондом делает эти продукты еще более доступными для широкого круга клиентов, прежде всего для предпринимателей из регионов. Мы уверены, что программа позволит значительно увеличить число успешных проектов и будет способствовать развитию экономики страны».

Как работает механизм гарантии?

Клиент обращается в «Айыл Банк» за финансированием по исламским принципам.

При недостаточности залога банк направляет заявку в Гарантийный фонд.

После одобрения фонд предоставляет гарантию, и «Айыл Банк» заключает договор финансирования.

По мере погашения основного долга сумма гарантии автоматически уменьшается.

Механизм действует как для сделок в сомах, так и в иностранной валюте — по официальному курсу НБ КР на дату предоставления гарантии.

За дополнительными консультациями по продуктам исламского финансирования клиенты могут обращаться во все филиалы «Айыл Банка», а также воспользоваться информацией на официальном сайте банка.