Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс

Государственный мобильный оператор «Beeline Кыргызстан» (принадлежит государству в лице ОАО «Элдик Банк») получил право на использование радиочастотного спектра 2575–2625 МГц — одного из последних свободных и наиболее ценных диапазонов для развития мобильного интернета.

Beeline стал победителем открытого онлайн-аукциона на радиочастоты, проведенного Службой по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий КР.

Полученный частотный ресурс играет ключевую роль: он позволит значительно увеличить пропускную способность сети, повысить скорость мобильного интернета и сделать связь более стабильной даже в районах с высокой нагрузкой.

Компания уже начала подготовку к вводу частот в эксплуатацию, и по мере подключения нового оборудования абоненты почувствуют реальное улучшение качества связи.

Получение этих частот — важный шаг в обновленной стратегии Beeline, направленной на модернизацию инфраструктуры и переход к технологиям нового поколения. Это достижение также отражает первые заметные результаты того, что оператор стал государственным: усиливается национальная телеком-инфраструктура и развивается единая цифровая экосистема Beeline и «Элдик Банка».

Beeline продолжит расширять и обновлять сеть, обеспечивая жителям Кыргызстана доступ к современным цифровым технологиям.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, № 16-1526-КР от 21.12.2016, № 14-1102-КР от 17.09.2024, № 14-1125-КР от 04.11.2024, № 16-0089-КР от 18.08.2025, № 21-0489-КР от 06.10.2021, № 20-0388-КР от 07.02.2020.