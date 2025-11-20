Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI

BAKAI предлагает уникальные условия для участников зарплатных проектов — держателей карт «Элкарт+», которые объединяют современные технологии, безопасность и выгодные бонусы.
Кешбэк 5 процентов за каждую покупку
Теперь зарплатные клиенты получают кешбэк 5 процентов при оплате покупок через наземный или интернет-эквайринг на территории Кыргызстана.
Кешбэк начисляется за локальные транзакции, что делает повседневные покупки не только удобными, но и выгодными.
Период действия акции: с 1 ноября по 31 декабря 2025 года.
Для участников зарплатных проектов с картой «Элкарт+» действуют особые условия обслуживания:
- годовое обслуживание — всего 100 сомов;
- бесплатный выпуск карты;
- кешбэк 5 процентов РЕАЛЬНЫМИ ДЕНЬГАМИ с каждой покупки;
- бесплатная подписка на «Яндекс Плюс» на 60 дней;
- посещение бизнес-зала аэропорта «Манас» по специальной цене — 1 тысяча 300 сомов (без ограничения по количеству посещений);
- упаковка багажа в аэропорту «Манас» — 400 сомов (без ограничений по количеству раз в год).
Эти условия делают «Элкарт+» одной из самых выгодных зарплатных карт на рынке.
BAKAI продолжает развивать линейку продуктов «Элкарт+» , обеспечивая клиентам:
- выгодные условия по безналичным оплатам;
- удобство управления средствами через приложение BakAi;
- прозрачные начисления кешбэка;
- надежную защиту и безопасность всех транзакций.
Мы стремимся сделать зарплатные проекты максимально выгодными для наших клиентов. «Элкарт+» — это не просто карта, это шаг к современному и удобному управлению личными финансами.