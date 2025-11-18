Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке

«Марафон призов» от MBANK: 3 тысячи 450 человек получили подарки, сертификаты и денежные суммы. Каждое действие в экосистеме MBANK автоматически приближает клиента к победе. При этом тысячи призов, включая главные денежные суммы и, конечно, квартиру в Бишкеке, еще ждут новых владельцев.



Жительница столицы Гульзар выиграла 100 тысяч сомов, оплатив проезд в общественном транспорте через приложение MBANK. Это яркий пример того, что победителем может стать каждый, используя экосистему MBANK. Если оплата проезда принесла 100 тысяч, что могут принести оплата коммунальных услуг, покупка билетов или пополнение счета?

Путь к квартире в Бишкеке

Победителей много, и тысячи призов уже нашли владельцев, но большинство подарков ждут клиентов MBANK.

Главный приз марафона — квартира в Бишкеке.

10 призов по 1 миллиону сомов;

20 призов по 500 тысяч сомов;

50 призов по 100 тысяч сомов.

И еще тысячи других призов и сертификатов.

Увеличить шансы на квартиру

Участвовать в марафоне просто. Клиентам необходимо:

пользоваться сервисами MBANK;

получать баллы за каждое действие;

каждые 500 баллов равны шансу на победу!

Лицензия № 014 НБ КР.