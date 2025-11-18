12:06
Бизнес

Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО

Активируйте максимальную выгоду! Подписка O!Prime — это умный способ тратить, который помогает вам получать кешбэк, экономить на ежедневных расходах и пользоваться дополнительным интернетом. Активируйте O!Prime на вашем тарифном плане в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно на 90 дней!

С каждой оплаты вам вернется 2 процента

  • Как? Все очень просто. Получайте часть денег обратно бонусами — для этого просто платите сомовой картой Visa Cashback от O!Bank, как привыкли: в магазине, аптеке, АЗС, за покупки в интернете или поездки в такси. Пример: купили продукты на 10 тысяч сомов — бонусами вам вернулись +200. Забрали заказ с маркетплейса на 8 тысяч сомов — пришли еще +160 бонусов.

Плюс интернет и нулевые комиссии

  • В O!Prime также включены дополнительные 10 гигабайт интернета ежемесячно и оплата услуг в приложении без комиссии.

До 100 процентов при оплате по QR

  • При оплате через приложение «Мой О!» по QR O!Bank можно вернуть до 100 процентов в более чем 7 тысячах мест по всей стране.

Больше мест потратить бонусы

  • За месяц бонусов накапливается столько, что ими реально оплатить: мобильную связь, домашний интернет, коммунальные услуги, абонемент в спортзал, стоматологию, бензин, кофе и много чего еще...

Карту O!Bank вы можете оформить онлайн в «Мой О!» или в любом O!Store или O!Bank, а подписку O!Prime можно активировать прямо сейчас, чтобы выгода не терялась ни дня. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store, откройте и зайдите в раздел «Еще» → Нажмите O!Prime и активируйте бесплатный доступ на 90 дней.

O!Prime — выгодно каждый день.

Подробнее об условиях — на o.kg.

ОсОО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО «О!Банк» Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г.
