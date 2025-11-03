НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе

Национальная платежная система «Элкарт» приняла активное участие в Неделе сбережений, объединив полезные инициативы, современные технологии и финансовое просвещение.

Совместно с MegaPay компания запустила конкурс в социальных сетях, который продолжается до 10 ноября. Участники могут выиграть стильные NFC-аксессуары — приятный бонус для тех, кто ценит удобство и цифровые решения.

Также «Элкарт» представила свои проекты на ежегодном форуме по электронной коммерции E-Com. На одной из панельных сессий член правления ЗАО «МПЦ» Дамира Сулайманова рассказала о роли оператора взаимодействия, развитии национальной платежной системы и перспективах трансграничных платежей.

Особое внимание участников форума привлек стенд «Элкарт» и ее партнеров — MegaPay и «Компаньона». Все желающие могли бесплатно открыть инстант-карты, получить платежные стикеры и больше узнать о возможностях национальной платежной системы.

Параллельно в социальных сетях стартовала серия публикаций о чтении и финансовой грамотности. Совместно с «Яндекс Книгами» держатели карт «Элкарт+» получили возможность бесплатно читать и слушать книги о личных финансах, инвестициях и успехе.

Завершением недели стала финансовая ярмарка 31 октября, где ЗАО «МПЦ» (Межбанковский процессинговый центр) представило свои цифровые сервисы. Гости могли принять участие в викторине, получить подарки и познакомиться с новыми решениями, упрощающими повседневные платежи.

ЗАО «МПЦ» продолжает продвигать идеи финансовой грамотности, формируя культуру осознанного отношения к деньгам и делая цифровые сервисы удобными и доступными для каждого.