12:52
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Бизнес

НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе

Национальная платежная система «Элкарт» приняла активное участие в Неделе сбережений, объединив полезные инициативы, современные технологии и финансовое просвещение.

Совместно с MegaPay компания запустила конкурс в социальных сетях, который продолжается до 10 ноября. Участники могут выиграть стильные NFC-аксессуары — приятный бонус для тех, кто ценит удобство и цифровые решения.

Также «Элкарт» представила свои проекты на ежегодном форуме по электронной коммерции E-Com. На одной из панельных сессий член правления ЗАО «МПЦ» Дамира Сулайманова рассказала о роли оператора взаимодействия, развитии национальной платежной системы и перспективах трансграничных платежей.

Особое внимание участников форума привлек стенд «Элкарт» и ее партнеров — MegaPay и «Компаньона». Все желающие могли бесплатно открыть инстант-карты, получить платежные стикеры и больше узнать о возможностях национальной платежной системы.

Параллельно в социальных сетях стартовала серия публикаций о чтении и финансовой грамотности. Совместно с «Яндекс Книгами» держатели карт «Элкарт+» получили возможность бесплатно читать и слушать книги о личных финансах, инвестициях и успехе.

Завершением недели стала финансовая ярмарка 31 октября, где ЗАО «МПЦ» (Межбанковский процессинговый центр) представило свои цифровые сервисы. Гости могли принять участие в викторине, получить подарки и познакомиться с новыми решениями, упрощающими повседневные платежи.

ЗАО «МПЦ» продолжает продвигать идеи финансовой грамотности, формируя культуру осознанного отношения к деньгам и делая цифровые сервисы удобными и доступными для каждого.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349323/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
«Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
«Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Популярные новости
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
3 ноября, понедельник
12:43
В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит в социальные учреждения В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит...
12:23
В Чуйской области задержан дроппер
12:17
В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды SkyWay
12:00
Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») наконец-то начали реконструировать
11:38
Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине Tomahawk