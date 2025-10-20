Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»

Клиенты «Оптима Банка» могут получать переводы Astrasend не только в рублях, но и в долларах — быстро и удобно.
Сделать это можно как в приложении Optima24, так и в любом отделении банка.
В Optima24
1. Зайдите в приложение → «Операции».
2. Astrasend и введите контрольный номер.
3. Укажите счет или карту и подтвердите.
Средства сразу поступят на счет или карту клиента.
В отделении банка достаточно предъявить паспорт и сообщить сотруднику код перевода Astrasend.
Подробнее — на официальном сайте «Оптима Банка».