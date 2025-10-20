15:49
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Бизнес

Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»

Клиенты «Оптима Банка» могут получать переводы Astrasend не только в рублях, но и в долларах — быстро и удобно.

Сделать это можно как в приложении Optima24, так и в любом отделении банка.

В Optima24

1. Зайдите в приложение → «Операции».

2. Astrasend и введите контрольный номер.

3. Укажите счет или карту и подтвердите.

Средства сразу поступят на счет или карту клиента.

В отделении банка достаточно предъявить паспорт и сообщить сотруднику код перевода Astrasend.

Подробнее — на официальном сайте «Оптима Банка».
