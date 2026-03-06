Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»

Завершилась 13-я неделя акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка».

Один миллион сомов выиграл клиент банка из Оша Кабылбек Б., которому всего 19 лет. Он поделился, что направит выигрыш на оплату обучения в Медицинской академии, чтобы продолжить образование и реализовать профессиональные цели.

В акции «20 чемпионов» для детей победителем стал Тимур Дж., который получил iPhone 17 Air.

«Я был очень рад, когда узнал о победе. Карта помогает мне быть самостоятельнее», — отметил он.

Акция продолжается: следующим победителем можете стать вы!

Просто пользуйтесь приложением Optima24: оплачивайте услуги, переводите деньги, платите по QR и собирайте билеты за привычные действия.

Лицензия № 018 НБ КР.