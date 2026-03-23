Бизнес

«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых

«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых для развития сельского хозяйства.

Средства можно направить на:

  • покупку сельскохозяйственной техники;
  • развитие растениеводства;
  • приобретение семян и удобрений;
  • развитие животноводства.

Условия кредита:

• сумма — от 10 тысяч сомов;
• срок — до 60 месяцев;
• валюта — сом;
• гибкий график погашения.

Оформить агрокредит можно в любом отделении «Оптима Банка».

Начните развивать сельское хозяйство с надежным партнером!

Эффективная годовая процентная ставка — от 20,70 процента.

Лицензия НБ КР № 018.
